Трех кадетов госпитализировали с менингитом в Сумах, - главврач детской больницы Емец

Об этом в комментарии Громадському радіо сообщил главный врач КУ "Сумская городская детская клиническая больница Святой Зинаиды" Александр Емец, информирует Цензор.НЕТ.
Кадетам по 13 и 14 лет. Сейчас они находятся в реанимации Сумской детской клинической больницы.
"Мы проводим им инфузионную терапию, капаем, снимаем воспаление мозговых оболочек, отек и проводим общеукрепляющую терапию", - сообщил Емец.
Также Емец добавил, что при таком заболевании карантин в учебном заведении не предусмотрен.
"Это обычная простуда. Если ее недолечить, она у ослабленных детей может перейти в поражения мозговых оболочек", - пояснил Емец.
По словам главного врача, состояние больных стабильно тяжелое, однако им становится лучше.