ГБР продлило прием документов на должности в центральном аппарате

Как уточняется на сайте органа, это 43 должности в следственных отделах и 18 должностей государственных служащих, пишет Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 27 ноября 295 следователей ГБР должны принять присягу: Бюро откроет первые уголовные производства

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Напомним, Государственное бюро расследований - новый правоохранительный орган, созданный для расследования преступлений (в том числе коррупционных, а не подследственных НАБУ) чиновников, судей, сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, экс-президентов и членов правительства. Как сообщает официальное издание "Урядовый курьер", ГБР официально начинает свою работу с 27 ноября.