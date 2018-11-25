Поляки вместе с украинцами будут напоминать миру о страданиях миллионов людей, организованных тоталитарной системой, - Дуда

Об этом говорится в письме на имя президента Украины Петра Порошенко, опубликованного на сайте канцелярии польского лидера, информирует Цензор.НЕТ.

"В эти дни, когда в Украине чтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов, хочу передать господину президенту и украинскому народу слова нашей дружбы и солидарности. Поляки вместе с украинцами хотят напоминать миру о безграничных страданиях миллионов людей, брошенных тоталитарной коммунистической системой на голодную смерть. Сохранение памяти об этом геноциде является предупреждением против тоталитарных идеологий, попирающих достоинство человеческой личности и прав человека сейчас и в будущем", - говорится в документе.

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Президент польши призвал задуматься над тем, что означает голодная смерть для человека.

"Те, кто погиб от меча, счастливее умирающих от голода. Испытывая муки голода, изнемогают они от недостатка полевых плодов", - процитировал он слова из библейского "Плача Иеремии", которые, по его мнению, показывают суть зверств и трагизма Голодомора.

По убеждению Дуды, трагизм миллионов жертв Голодомора усиливается тем, что вызван не естественными причинами, а сознательно и намеренно запланирован по приказу Сталина.

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"Это было очередное преступление, совершенное властями СССР. Однако, его характер был особенный, учитывая масштабы потерь, нанесенных украинскому народу. Его целью было уничтожение украинской национальной идентичности из-за атак на социальные группы, которые ее представляли наиболее полно", - подчеркнул президент РП.

Голодомор действительно в значительной степени ослабил украинский народ в центре и на востоке страны, что, среди прочего, облегчило русификацию. Дуда подчеркнул, что преступление Голодомора заслуживает всеобщего осуждения. Он отметил, что среди жертв Голодомора были также и поляки. "Мы, поляки и украинцы, всегда должны проявлять братскую солидарность в память о всех невинных жертвах, понесенных каждым из наших народов", - резюмировал Дуда.