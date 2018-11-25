ФСБ РФ заявила о незаконном пересечении границы России и опасных маневрах военных кораблей Украины

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом говорится в сообщении погрануправления ФСБ России по оккупированному Крыму.

"Сегодня утром около 07:00 мск три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли Государственную границу РФ, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации. Украинские военные корабли продолжают движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, в соответствии с графиком движения и расстановки судов, утвержденным капитаном российского морского порта", - говорится в сообщении.

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В управлении ФСБ также добавили, что якобы вошедшие в территориальные воды РФ корабли ВМС Украины опасно маневрируют и не подчиняются требованиям.

"До настоящего времени заявки установленным порядком не поданы, в график прохода корабли не включены. Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей", - говорится в сообщении.

Пограничная служба ФСБ РФ отмечает, что принимает все меры к обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

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