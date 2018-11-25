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25.11.18 11:25

Жители киевской Куреневки перекрывали дорогу из-за отсутствия отопления и горячей воды. ФОТОрепортаж

Жители столичной Куреневки перекрывали дорогу из-за отсутствия в квартирах отопления и горячей воды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"Митинг с перекрытием движения на Куреневке. Люди говорят, что просто не могут больше мерзнуть в своих домах, поскольку отопления и горячего водоснабжения в них отсутствует", – говорится в сообщении.

Жители киевской Куреневки перекрывали дорогу из-за отсутствия отопления и горячей воды 01
Жители киевской Куреневки перекрывали дорогу из-за отсутствия отопления и горячей воды 02
Жители киевской Куреневки перекрывали дорогу из-за отсутствия отопления и горячей воды 03
Жители киевской Куреневки перекрывали дорогу из-за отсутствия отопления и горячей воды 04

В пресс-службе "Киевпастранса" отметили, что в результате акции протеста было заблокировано движение некоторых троллейбусных маршрутов.

"С 20:36 заблокировано движение троллейбусов 6, 25, 28, 33, 18 на ул. Кирилловская - Куреневский парк в оба направления, движение перекрыто митингующими. На место вызвана полиция", – отметили в "Киевпастрансе", позже добавив, что движение было восстановлено в 21 час 40 мин.

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