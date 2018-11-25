Законы о евробляхах сегодня вступили в силу

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, 24 ноября, законы №8487 и №8488 были опубликованы в парламентской газете "Голос Украины" и сегодня вступают в силу.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. В частности, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и свыше 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 50 и 100 евро. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и свыше 3500 куб. см базовые ставки соответственно 75 и 150 евро.

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Кроме того, вводится предельный коэффициент возраста автомобиля - 15. То есть, для автомобилей, возраст которых превышает 15 лет, будет применяться коэффициент 15.

Также со дня вступления в силу закона вводится 90-дневный льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку на ранее ввезенные автомобили.

Согласно закону "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" усилен контроль за перемещением и пребыванием в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией. Документ предусматривает, что лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам. Также запрещается использование такого автомобиля в предпринимательской деятельности или для получения дохода. За нарушение установленных правил предусмотрен штраф в размере 34 тыс. грн. Первая фиксация работниками Нацполиции указанных нарушений предусматривает взыскание с нарушителя 8,5 тыс. грн, повторная фиксация - 17 тыс. грн и лишение права управления на год и изъятие авто.

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Также увеличиваются штрафные санкции за нарушение сроков перемещения транспортных средств личного пользования в таможенном режиме и режиме транзита. За превышение срока от 10 до 20 суток установлен штраф в размере 8,5 тыс. грн, от 20 до 30 суток - 85 тыс. грн, свыше 30 суток (а также за потерю или разукомплектации транспортного средства) - 170 тыс. грн или его конфискации по решению суда.

Кроме этого, вводится автоматизированный обмен информацией между фискальной службой и Госпогранслужбой и органами полиции с целью контроля за использованием на территории Украины транспортных средств личного пользования, которые временно ввозятся на таможенную территорию Украины и/или помещены в таможенный режим транзита.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла законы "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (№8487), целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах, и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№8488) об усилении контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией.

Президент Петр Порошенко 23 ноября подписал принятые законы.