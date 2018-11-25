МИД: Корабли РФ применили силу в отношении кораблей ВМС ВС Украины. Такие действия требуют четкой реакции международного сообщества

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном на официальном сайте министерства.
"Корабли Российской Федерации в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС ВС Украины..
Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву.
Будет безотлагательно информировать партнеров об агрессивных действиях России в Азовском море. Такие действия несут в себе угрозу безопасности всех государств Черноморского региона, а следовательно требуют четкой реакции международного сообщества.
Также осуществим все необходимые меры дипломатического и международно-правового реагирования", - подчеркнули в МИД Украины.