Корабельная группа ВМС ВС Украины продолжает переход в порт Мариуполь, несмотря на противодействие РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины на странице в Facebook.

"Корабельная группа ВМС ВС Украины продолжает переход в порт Мариуполь, несмотря на на противодействие РФ. Свобода судоходства гарантирована международным законодательством. Соблюдая нормы международного морского права, малые бронированные артиллерийские катера ВМС ВС Украины "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу" продолжают выполнение поставленных задач в море", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее сегодня ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время в ФСБ России заявляет, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".