Оккупанты перекрыли Керченский пролив из-за украинских кораблей, обещают "соответствующие меры"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом сообщил гендиректор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.

"Проход через Керченский пролив для гражданских судов закрыт", — подтвердил Волков.

Отмечается, что такое решение принято в целях безопасности.

Кроме этого "вице-спикер крымского парламента" Ефим Фикс заявил, что в связи с действиями украинских кораблей будут приняты соответствующие меры.

"У России достаточно сил, чтобы отрезвить этих зарвавшихся деятелей. Будут приняты соответствующие меры, чтобы не позволить этим деятелям впредь считать, что им все дозволено, так как их поддерживает США и европейские страны", — сказал Фикс.

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Напомним, ранее сегодня ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время в ФСБ России заявляет, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".