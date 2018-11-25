Оккупанты возбудили первое дело о недоносительстве в захваченном РФ Крыму

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету", об этом во время заседания правозащитной организации "Крымская солидарность" заявил адвокат Эмиль Курбединов.

"Первое уголовное дело такого рода в Крыму возбуждено против крымского татарина за недоносительство в отношении брата своей жены, который якобы находится и воюет в Сирии. У обвиняемого по делу несколько раз проводили обыск, его допрашивали, дело возбуждено ФСБ совсем недавно, мы еще не знаем какая доказательная база в деле", — рассказал адвокат, обещавший предать гласности обстоятельства дела после того, как оно поступит в суд.

"Сама статья возмутительна, с ее помощью пытаются оказывать давление на людей. И это очень плохая тенденция, что такой "пробный шар" появился в Крыму. То есть человека заставляют быть доносчиком обо всем, что видит. Если у тебя есть подозрение в отношение соседа или даже родственника, ты должен побежать в ФСБ и рассказать, иначе — уголовная статья", — отметил Курбединов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Не мы пришли забирать чужую землю", - в оккупированном Донецке на преподавателя Григория Штейна написали донос после дискуссии с учениками. ВИДЕО

По словам адвоката Лили Гемеджи, первые обыски по делу прошли в мае 2016 года, в ходе которых была изъята техника. Защита в рамках следствия подала ряд ходатайств о проверке действительности переписки, которая легла в основу обвинения, однако все они были отклонены следствием. К весне 2019 года, по мнению Гемеджи, дело поступит в суд.

Статья 205.6 "Несообщение о преступлении" появилась в Уголовном кодексе РФ летом 2016 года в рамках так называемого "пакета Яровой" — набора законов, предложенного депутатом российской Госдумы Ириной Яровой. Статья предполагает ответственность за несообщение о преступлении террористической направленности. Наказание предусматривает штраф до 100 тысяч рублей или лишение свободы сроком до года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Но по службе, если надо, я и маму привлеку": на линейке петербургской академии дети прочитали стихи главе Следкома России. ВИДЕО