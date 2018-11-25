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25.11.18 13:35

Оккупанты возбудили первое дело о недоносительстве в захваченном РФ Крыму

В захваченном РФ Крыму оккупационные власти возбудили первое уголовное дело по статье о несообщении о преступлении (ст. 205.6 УК).

донос

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету", об этом во время заседания правозащитной организации "Крымская солидарность" заявил адвокат Эмиль Курбединов.

"Первое уголовное дело такого рода в Крыму возбуждено против крымского татарина за недоносительство в отношении брата своей жены, который якобы находится и воюет в Сирии. У обвиняемого по делу несколько раз проводили обыск, его допрашивали, дело возбуждено ФСБ совсем недавно, мы еще не знаем какая доказательная база в деле", — рассказал адвокат, обещавший предать гласности обстоятельства дела после того, как оно поступит в суд.

"Сама статья возмутительна, с ее помощью пытаются оказывать давление на людей. И это очень плохая тенденция, что такой "пробный шар" появился в Крыму. То есть человека заставляют быть доносчиком обо всем, что видит. Если у тебя есть подозрение в отношение соседа или даже родственника, ты должен побежать в ФСБ и рассказать, иначе — уголовная статья", — отметил Курбединов.

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По словам адвоката Лили Гемеджи, первые обыски по делу прошли в мае 2016 года, в ходе которых была изъята техника. Защита в рамках следствия подала ряд ходатайств о проверке действительности переписки, которая легла в основу обвинения, однако все они были отклонены следствием. К весне 2019 года, по мнению Гемеджи, дело поступит в суд.

Статья 205.6 "Несообщение о преступлении" появилась в Уголовном кодексе РФ летом 2016 года в рамках так называемого "пакета Яровой" — набора законов, предложенного депутатом российской Госдумы Ириной Яровой. Статья предполагает ответственность за несообщение о преступлении террористической направленности. Наказание предусматривает штраф до 100 тысяч рублей или лишение свободы сроком до года.

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