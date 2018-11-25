Столкновение кораблей Украины и РФ: Экипаж украинского буксира не пострадал, российский "Дон" получил пробоину 1х1 метр

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на пресс-секретаря ВМС ВСУ Олега Чалик сообщает "Громадське".



"Экипаж украинского рейдового буксира не пострадал от тарана российским кораблем", - заверил он.

По словам Чалика, Украина предупреждала РФ об этом плановом переходе, поэтому действия России являются нарушением конвенции по морскому праву и договора о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива.

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В то же время, как сообщает в Facebook руководитель проекта у Майдан Закордонних Справ, главный редактор у BlackSeaNews Андрей Клименко, стало известно, что российских корабль получил серьезные повреждения:

"Наши уже там. РФ остановила движение гражданских судов Керченским проливом еще утром. Таран рейдового буксира "Яны Капу" российским пограничным кораблем "Дон" произошел в 08:26. При этом сам этот "Дон" получил себе пробоину 1х1 метр, борется за живучесть. Заметим, что этот "Дон" - это фактически большой океанский буксир с пушками (фото), Водоизмещение: 1620 тонн. Длина: 56,5 метров. Экипаж 47 человек. Вооружение: две 30 мм АУ АК-306.

По сравнению с ним буксир ВМСУ "Яны Капу": Водоизмещение: 303 т. Длина: 29,3 метров. Экипаж 6 человек. Вооружение: 2 пулемета ДШКМ".









Тем временем пресс-служба Военно-морских сил на странице в Facebook сообщает, что российские корабли продолжают сопровождение суден ВМС на опасном расстоянии.

Напомним, ранее сегодня ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время в ФСБ России заявляет, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".