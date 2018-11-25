Корабли РФ всячески провоцировали судна ВМС Украины на открытие огня, - представитель президента в АР Крым Бабин

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, информирует Цензор.НЕТ.

"Россиянами не просто был предпринят таран буксира ВМС, что привело к потере им части управляемости, но и осуществлено блокирование всех кораблей группы, с тем чтобы они не могли оказать помощь буксиру. Корабли РФ всячески провоцировали судна ВМС на открытие огня", - написал чиновник.

По мнению Бабина, сейчас ситуацию не исчерпан и есть риски что обвинения в "нарушениях" со стороны ВМС Украины прозвучат не только с российской пропаганды, но и от отдельных должностных лиц.

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"Эти события ставят крест на мифе о Договоре 2003 по Азову, как в чем-то полезном для Украины", - отметил представительпрезидента в АР Крым.

Напомним, 25 ноября ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время в ФСБ России заявляет, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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