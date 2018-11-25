ВМС ВС Украины: В 13:12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс. Корабли уже третий час ждут прохода Керченским проливом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВМС Украины в Facebook.

"25.11.2018 в 13:12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров ВМС ВС Украины.

Корабли ВМС ВС Украины уже третий час ждут прохода Керченским проливом. В 13:42 по информации Керчтрафикконтроля на проходе моста перекрыто движение в обе стороны в связи с посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря, движение проливом закрыто в обе стороны. Стоит отметить, что данная информация пока не подтверждается международной системой контроля судоходства", - сообщила пресс-служба ВМС.

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Напомним, 25 ноября ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время в ФСБ России заявляет, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".