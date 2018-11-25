Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
Он добавил, что протестующие хотят понимания, что им сейчас делать с машинами "на еврономерах" в связи с новыми законами № 8487 и 8488.
Также отмечается, что в Волынской области перед пропускным пунктом "Ягодин" подъехало подкрепление пограничников.
В свою очередь, журналист "1+1" Евгений Плинский в Facebook написал:
"Новости с украино-польской границы.
Ягодин и Устилуг полностью перекрыты людьми.
Полиция свозит свои силы.
Протестующие все прибывают, везут колеса, но конкретных требований пока нет.
Пока общее недовольство введенными правилами растаможки".