Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
25.11.18 15:05

Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Владельцы евроблях начали перекрывать дороги на границах. Перекрывают такие пропускные пункты как "Рава-Русская", "Краковец", "Устилуг", "Ягодин" и "Шегини".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Он добавил, что протестующие хотят понимания, что им сейчас делать с машинами "на еврономерах" в связи с новыми законами № 8487 и 8488.

Также отмечается, что в Волынской области перед пропускным пунктом "Ягодин" подъехало подкрепление пограничников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законы о евробляхах сегодня вступили в силу

В свою очередь, журналист "1+1" Евгений Плинский в Facebook написал:

"Новости с украино-польской границы.

Ягодин и Устилуг полностью перекрыты людьми.

Полиция свозит свои силы.

Протестующие все прибывают, везут колеса, но конкретных требований пока нет.
Пока общее недовольство введенными правилами растаможки".

Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 01
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 02
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 03
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 04
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 05
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 06
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 07
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 08
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 09
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 10
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 11
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 12
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 13
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 14
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 15
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 16
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 17
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 18
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 19
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 20
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 21
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 22
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 23
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 24
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 25
Новые протесты евробляхеров: заблокирован ряд пунктов пропуска на границе, горят шины 26

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Все нарушали, предоставляя недостоверные данные при оформлении автомобилей с иностранной регистрацией в определенный таможенный режим. С этого и надо начинать, - Южанина о "евробляхерах". ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100