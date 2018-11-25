Нечеткие новые таможенные процедуры привели к очередям в пунктах пропуска на границе, - МВД

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Сегодня, 25 ноября, вступили в силу новые законодательные нормы по легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией. Кроме частичного урегулирования вопроса так называемых евроблях, новые правила коснулись и владельцев авто, так называемых пересичников, - жителей приграничных регионов, которые законно пересекали государственную границу на непродолжительный период", - говорится в сообщении.

В связи с нечеткими новыми таможенными процедурами, на государственной границе образовались многочисленные очереди. В настоящее время затрудненое движение наблюдается в направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Шегини" и "Краковец". В местах скопления людей находятся сотрудники Нацполиции.

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Для урегулирования текущей ситуации МВД Украины предприняты следующие шаги:

1. Для обеспечения общественной безопасности и недопущения провокаций создан оперативный штаб Национальной полиции. В местах проведения акций работает полиция диалога. Правоохранители будут предоставлять участникам акции всю необходимую сервисную помощь.

2. По инициативе МВД создана рабочая группа для урегулирования законодательных норм и разблокирования движения в пунктах пропуска. В нее вошли первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, глава Национальной полиции Сергей Князев, глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Александр Власов. Первое заседание пройдет в понедельник, 26 ноября, в 10:00.

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3. Усилены меры безопасности на границе. В том числе созданные ситуативные группы, в готовности к действиям находятся дополнительные силы. МВД просит автовладельцев, которые стали заложниками временно неурегулированной законодательно ситуации, не прибегать к радикальным действиям.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла законы "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (№8487), целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах, и "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№8488) об усилении контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией.

Президент Петр Порошенко 23 ноября подписал принятые законы.

25 ноября из-за акций протеста евробляхеров заблокированы 6 пунктов пропуска на западной границе Украины.