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25.11.18 17:22

"Это серьезно", - евродепутат Хармс прокомментировала эскалацию в Азовском море

Депутат Европарламента от Германии, сопредседатель парламентской ассамблеи Euronest, член фракции Зеленых в ЕП Ребекка Хармс прокомментировала ситуацию в Азовском море.

"Это серьезно", - евродепутат Хармс прокомментировала эскалацию в Азовском море

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Комментарий политик оставила на странице в Twitter, распространив новость о столкновении между украинским и российским кораблями утром 25 ноября.

"Эскалации в Азовском море – это серьезно и требует больше вашего внимания", – отметила она.

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Это серьезно, - евродепутат Хармс прокомментировала эскалацию в Азовском море 01

Напомним, 25 ноября ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время в ФСБ России заявляет, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Корабли ВМС ВС Украины ждут прохода Керченским проливом. В 13:42 по информации Керчтрафикконтроля на проходе моста перекрыто движение в обе стороны в связи с посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря, движение проливом закрыто в обе стороны.

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