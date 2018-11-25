Три военных корабля РФ свободно прошли через Керченский пролив, проход украинской корабельной группы блокируется, - ВМС Украины

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страиницу ВМС ВС Украины в Фейсбук.

"25.11.2018 в 13.50 по киевскому времени Керченским проливом свободно прошли морской тральщик ЧФ РФ "Адмирал Захарин" и 2 катера типа "Раптор" ПС ФСБ РФ. Этому проходу не мешал танкер с выключенной AIC, которым Россия блокирует Керченский пролив", - говорится в сообщении.

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В командовании ВМС Украины назвали это "очередным свидетельством лицемерной и лживой политики России", поскольку мирный проход для корабельной группы ВМС ВС Украины блокируется.

Напомним, 25 ноября ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время в ФСБ России заявляет, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Корабли ВМС ВС Украины ждут прохода Керченским проливом. В 13:42 по информации Керчтрафикконтроля на проходе моста перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря, движение проливом закрыто в обе стороны.

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