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25.11.18 18:49

С начала суток ранены два украинских бойца, враг девять раз нарушал режим прекращения огня, - пресс-центр ООС

Российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня с начала суток до 18:00.

боец,красноговка

При этом, уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС), пять обстрелов враг совершил с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

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"Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Майское, Пески, Красногоровка и Лебединское. Кроме того, враг применил по защитникам Троицкого минометы калибра 120 мм, а неподалеку Малинового и Водяного - такое же оружие, но калибром 82 мм", - говорится в сообщении.

Командиры в случае угрозы жизни военнослужащих принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.

"В результате боевых действий два военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения. Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщают в штабе.

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С начала суток ранены два украинских бойца, враг девять раз нарушал режим прекращения огня, - пресс-центр ООС 01

Напомним, украинский воин погиб на Донбассе 24 ноября. Наемники РФ за сутки совершили 7 обстрелов. Уничтожены двое террористов.

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