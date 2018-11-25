С начала суток ранены два украинских бойца, враг девять раз нарушал режим прекращения огня, - пресс-центр ООС

При этом, уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС), пять обстрелов враг совершил с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

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"Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Майское, Пески, Красногоровка и Лебединское. Кроме того, враг применил по защитникам Троицкого минометы калибра 120 мм, а неподалеку Малинового и Водяного - такое же оружие, но калибром 82 мм", - говорится в сообщении.

Командиры в случае угрозы жизни военнослужащих принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.

"В результате боевых действий два военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения. Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщают в штабе.

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Напомним, украинский воин погиб на Донбассе 24 ноября. Наемники РФ за сутки совершили 7 обстрелов. Уничтожены двое террористов.