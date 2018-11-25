Германия поднимет вопрос миротворцев на Донбассе во время членства в Совбезе ООН, - Маас

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью немецким СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы хотим использовать наше время в Совете Безопасности ООН также для того, чтобы говорить о миротворческой операции ООН на востоке Украины", - сказал Маас.

Он признал, что у Киева и Москвы "совершенно разные идеи" относительно формата миссии и прогресса достичь "очень трудно", и Минские соглашения по-прежнему в значительной мере не выполнены. Однако, министр отметил необходимость приложить все усилия, чтобы "придать новый импульс мирному процессу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только миротворцы обеспечат мир на Донбассе, с Россией договариваться бесполезно, - Порошенко

По его словам, в первую очередь необходимо стабилизировать ситуацию на востоке Украины и обеспечить прекращение огня. А говорить о смягчении санкций ЕС в отношении РФ можно будет только в случае успеха в реализации Минских договоренностей.

Глава немецкого МИД также коснулся темы строительства газопровода Nord Stream 2, назвав проект "экономическим". Вместе с тем он отметил необходимость следить за недопущением ограничения в будущем транзита газа через Украину.

Также читайте: Параметры миротворческой миссии ООН на Донбассе согласованы примерно на 30%, - Марчук

Маас также заявил, что диалог с Россией нужен для урегулирования международных конфликтов, однако Запад, в том числе Берлин, должны четко сформулировать свои ожидания, и это касается не только роли России в Украине, но и войны в Сирии.