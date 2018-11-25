XI Всемирный конгресс украинцев открылся в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Почетными гостями церемонии стали президент Украины Петр Порошенко, первый вице-премьер-министр Степан Кубов, министр иностранных дел Павел Климкин, народный депутат - председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Торжественная церемония открытия конгресса началась общей молитвой, которую отслужили представители различных конфессий в Украине, в частности экзарх Вселенского Патриархата в Украине, представители Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви, Украинской греко-католической церкви, Украинской римско-католической церкви, Духовного управления мусульман Украины и Объединения иудейских религиозных организаций Украины.

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Президент ВКУ отметил, что в 11-м Всемирном конгрессе украинцев участвуют более 300 гостей из 30 стран.

"Приехали более 300 делегатов и гостей из 30 стран, в основном чтобы рассмотреть работу, которую мы выполняли в течение последних 5 лет, а также решить наши планы на будущее", - рассказал Чолий.

По его словам, главные планы ВКУ будут направлены на Украину. "Мы будем сосредотачиваться на том, как ВКУ и его огромная сеть в более чем 60 странах, где есть наши организации, могут не лозунгами, а конкретными планами и действиями помочь Украине защитить свою территориальную целостность, как мы можем продолжать процессы европейской интеграции Украины, чтобы соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, а также безвизовый режим - два большие успеха прошлого года - были первыми важными этапами к полноправному членству ЕС. Мы будем говорить о том как помочь Украине получить ПДЧ, а затем - полноправное членство в НАТО. Мы также будем останавливаться на том как сегодня победить мощную российскую дезинформацию", - подчеркнул президент ВКУ.

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