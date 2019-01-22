В суде над "беркутовцами" по делу расстрелов на Майдане заслушали трех свидетелей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент LB.ua.

На скамье подсудимых находятся экс-заместитель командира киевского "Беркута" Олег Янишевский и четверо экс-бойцов спецроты "Беркута" Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Сергей Тамтура и Александр Маринченко.

Обвинительный акт констатирует: 20 февраля 2014 года Олег Янишевский отдал своим бойцам "приказ осуществить неизбирательное применение огнестрельного оружия по неопределенному кругу лиц". Именно так начался расстрел Небесной сотни", в котором обвиняются подсудимые.

В ходе сегодняшнего судебного заседания заслушали показания трех свидетелей. Первые из двух не смогли сообщить суду ничего интересного.

Третий - активист Революции Достоинства Сергей Марчук, принимавший непосредственное участие в событиях 20 февраля. Он описал момент убийства его товарища Василия Мойсея, погибшего от выстрела в грудь возле Октябрьского дворца, а также события, происходившие после этого.

"В один из моментов я увидел, как передо мной лицом вперед упал Василий Моисей и еще один человек, которого я не знал. Я захотел оказать ему медицинскую помощь. Подбежал к нему, точнее, подполз. Он лежал на ступеньках, почти на самом верху. Я попытался тянуть его, но не получилось. Увидев кровь, я начал зажимать ранения. К сожалению, выходного отверстия тогда не увидел. Как-то понял, что у него эпилепсия. Василий начал сильно сжимать челюсть. Затем он расслабился, начал приходить в себя, сказал два или три слова и снова потерял сознание", - рассказал свидетель.

Следующее заседание суда, во время которого будут рассмотрены новые материалы по делу со стороны защиты, назначено на 24 января.

Напомним, Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Олег Янишевский, Сергей Тамтура и Александр Маринченко обвиняются в совершении террористического акта, преднамеренном убийстве 48 человек, законченном покушении на убийство 80 человек, превышении власти, а также незаконном обращении с оружием. Прокуроры требуют для обвиняемых высшей меры наказания, возможной в Украине, - пожизненное заключение.

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