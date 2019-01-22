Суд по делу сбитого террористами "Боинга" профинансируют Украина, Австралия, Бельгия, Малайзия и Нидерланды

Страны подписали меморандум меморандум о взаимопонимании по финансовой поддержке уголовного преследования виновных, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Они создадут финансовый надзорный комитет, который будет контролировать расходование выделенных средств.

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Расходы на работу прокуратуры, суда и на защиту свидетелей полностью берут на себя Нидерланды, в которых, согласно предварительным договоренностям, должен проходить судебный процесс.

Меморандум о совместном финансировании будет действовать как минимум 5 лет, после этого его действие могут продлить.

Комментируя подписание документа, министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок написал в твиттере: "Страны-участницы Совместной следственной группы преданы установлению полной правды о крушении MH17 и привлечению к ответственности виновных".

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

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Расследование показало, что Boeing был сбит ракетой серии 9М38, которая применяется в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, которую к тому времени контролировали боевики "ДНР".

В Международную следственную группу (JIT), которая расследует катастрофу рейса MH17, входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.