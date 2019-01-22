Конфискованные судами автомобили передали военным, полицейским и спасателям

Об этом на брифинге в Киеве заявил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня мы передаем шесть автомобилей, еще две уже переданы в Черниговской области. Всего восемь автотранспортных средств будет передана на общую сумму более 21 млн грн ", – заявил Вишнев, добавив, что такие передачи происходят постоянно.

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По его словам, за 2018 в воинские части ВСУ, выполняющие задачи на Востоке страны, было передано более 80 авто.

Бесплатно военным, полицейским и спасателям передают активы, которые были конфискованы государством, но на которые не нашлось покупателей в трех раундах торгов на электронном аукционе.

По решению комиссии описание такого имущества размещается на сайте в разделе "безвозмездная передача". А сотрудники ведомств, которым нужен транспорт, подают заявки в адрес соответствующих комиссий, образованных в каждой области при управлении Государственной исполнительной службы.

"Эти комиссии решают, кому больше нужны конфискованы непроданные активы", – уточнил Вишнев.

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По словам начальника ГУ развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко, все полученные его ведомством автомобили передали подразделениям, выполняющим задачи в зоне проведения ООС.