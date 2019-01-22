Из-за гриппа в 25 школах Киева введен карантин, - КГГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает городская администрация.

Всего, по данным КГГА, за 3-ю неделю 2019 г. медики зафиксировали 14 653 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю заболело 13067).

В больницы за прошедшую неделю госпитализировано 162 человека, из них 127 детей, а в целом среди всех инфицированных дети составляют более 57%, отмечают чиновники.

"В целом интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. Сейчас показатель заболеваемости составляет 494,5 (за предыдущую неделю 441,3) и ниже эпидемического порога на 42,2%. Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 12,1% ", - говорится на сайте учреждения.

В Министерстве здравоохранения всеукраинских данных за третью неделю года еще не обнародовали.

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