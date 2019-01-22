Два прихода УПЦ МП на Житомирщине перешли в ПЦУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Житомирской облгосадминистрации.

В сообщении отмечается: "Еще в 2 селах Житомирщины прихожане церквей провели собрание религиозных общин, во время которых решили перейти из Украинской православной церкви Московского патриархата в единую Православную церковь Украины. Это общины в с. Демковцы Любарского района и с. Княжин Чудновского района.

Об этом сообщили главы Любарский и Чудновского райгосадминистраций.

По словам руководителей РГА, на днях состоялось собрание жителей в селах Демковцы и Княжин, во время которых общины приняли решение об изменении канонической подчиненности и перехода в ПЦУ.

В целом на протяжении недели уже 6 религиозных общин решили присоединиться к единой украинской церкви. Из них община с. Ворсовка Миланского района, которая первой заявила о переходе из УПЦ МП, уже официально присоединилась к Православной церкви Украины и перерегистрировала устав.

Напомним, что в праздник Крещения сразу 3 общины перешли к ПЦУ, а Президент Украины Петр Порошенко гарантирует защиту каждому приходе, которая примет решение присоединиться к Православной Церкви Украины".

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Ранее сообщалось, что шестая община УПЦ (МП) на Львовщине перешла в Православную церковь Украины.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.