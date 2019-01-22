В МОН просят Авакова взять под личный контроль расследование избиения учителя физкультуры киевского лицея

В связи с этим МОН обратилось письмом к министру внутренних дел Арсена Авакова, чтобы он взял расследование этого дела под личный контроль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

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"У этой ситуации нет оправдания, и нападающий, которого уже задержала полиция, должен получить справедливое наказание. Поэтому мы просим руководство МВД взять дело и его расследование под личный контроль. Пострадавший учитель в больнице, ему нанесены серьезные повреждения. Но не менее ужасно то, что это произошло на глазах у детей, которые также получили тяжелые психологической травмы. Поэтому мы призываем педагогический коллектив, психологов и родительскую общественность лицея объединиться, вместе позаботиться о детях и обсудить, как избежать подобных ситуаций в будущем", - отметил первый заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей.

В письме, которым МОН обратилось к министру внутренних дел, говорится о том, что безопасность всех участников учебного процесса - учителей, родителей и школьников - является обязательной предпосылкой успешного получения образования.

"Школа - один из основных фундаментов нашего государства, поэтому ни при каких обстоятельствах мы не можем допустить, чтобы на ее территории, над учителями, которые являются сердцем школьного образования, на глазах у детей, которым мы должны передать ценности взаимоуважения и цивилизованного общежития, производились насилие и издевательства", - отмечается в письме.

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МОН также отмечает, что "наказание виновного и решительное осуждение со стороны государства подобных насильственных действий необходимо для защиты и развития как украинского учительства, так и школьников, которые в будущем будут строить нашу страну".

Напомним, между отцом ученика киевского лицея и педагогом произошел конфликт 16 января. В результате работник учебного заведения получил травмы, с которыми был госпитализирован в больницу. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.