Текст доклада по агрессии РФ в Азовском море одобрен в комитете ПАСЕ, - Денисова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По словам омбудсмена, в Страсбурге состоялась четвертая встреча. На этот раз представитель Омбудсмена по защите прав военнослужащих Олег Трофименко с участием родных военнопленных общался с главой секретариата комитета ПАСЕ по вопросам политических отношений и демократии Сильвией Арзилли. В ходе встречи был обсужден проект резолюции "Эскалация напряжения вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности".

"Доклад по этой ситуации рассматривался и был одобрен вместе с предложенными поправками народного депутата Украины, члена украинской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко, в Комитете ПАСЕ по вопросам политических отношений и демократии", - написала Денисова.

Она отметила, что за текст проголосовали все за исключением одного члена указанного комитета.

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