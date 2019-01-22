Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
22.01.19 23:47

Текст доклада по агрессии РФ в Азовском море одобрен в комитете ПАСЕ, - Денисова

В Комитете ПАСЕ по вопросам политических отношений и демократии одобрили доклад по конфликту в Азовском море.

Текст доклада по агрессии РФ в Азовском море одобрен в комитете ПАСЕ, - Денисова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По словам омбудсмена, в Страсбурге состоялась четвертая встреча. На этот раз представитель Омбудсмена по защите прав военнослужащих Олег Трофименко с участием родных военнопленных общался с главой секретариата комитета ПАСЕ по вопросам политических отношений и демократии Сильвией Арзилли. В ходе встречи был обсужден проект резолюции "Эскалация напряжения вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности".

"Доклад по этой ситуации рассматривался и был одобрен вместе с предложенными поправками народного депутата Украины, члена украинской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко, в Комитете ПАСЕ по вопросам политических отношений и демократии", - написала Денисова.

Она отметила, что за текст проголосовали все за исключением одного члена указанного комитета.

Также читайте: ПАСЕ примет резолюцию в связи с агрессией РФ в Керченском проливе

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100