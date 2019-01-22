Румыния хочет большего внимания ЕС к региону Черного моря, - глава МИД Мелешкану

Такое заявление сделал румынский министр иностранных дел Теодор Мелешкану, выступая в профильном комитете Европарламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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"То, что там случилось в последние годы, привело к напряжению атмосферы и сделало ситуацию в Черноморском регионе опасной. Поэтому одним из приоритетов Румынии во время председательства в Совете ЕС будет концентрация внимания на возможностях ЕС теснее работать с различными организациями и учреждениями этого региона. На этом уровне существует много организаций и программ ", - заявил он.

Румынский министр отмечает, что Черноморский регион, который для его страны имеет стратегическое значение, будет внесен в повестку дня ЕС.

"Мы будем привлекать внимание к восстановлению секторального сотрудничества в регионе Черного моря, в частности, к развитию экологических проектов и гражданского общества", - пояснил Мелешкану, представляя 22 января в Брюсселе приоритетные направления председательства его страны в ЕС.

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