Полторак обсудил возможность подготовки украинских военных в Израиле

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минобороны.

В сообщении отмечается: "В ходе визита, глава оборонного ведомства Украины ознакомился с особенностями подготовки спецназовцев во время обработки различных учебных сценариев.

Как известно, IMI Academy предоставляет своим клиентам инновационные учебные программы, обеспечивающие решение важных оперативных потребностей. Кроме того, указанное учреждение оказывает помощь в формулировании и имплементации боевых доктрин и тактик на практике, а также разрабатывает ситуационный анализ для направления решений и решения специфических задач, обеспечение оборудованием, вооружением и полноценным логистическим обеспечением.

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За годы IMI Academy подготовила десятки подразделений и правительственных учреждений по всему миру.

Академия обеспечения безопасности и антитеррористической деятельности Израиля является мировым лидером и известным центром передового опыта для подготовки специальных сил в военной сфере, борьбе с терроризмом и правопорядка, предлагает широкий спектр программ подготовки и интегрированных решений.

Академия авторизована Министерством обороны, спецслужб, Министерством общественной безопасности и полиции Израиля. Во время встречи рассматривалась возможность подготовки представителей Вооруженных Сил Украины на базе данной академии".

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