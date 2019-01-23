Парламент ЕС планирует начать ратифицировать соглашение о Brexit на следующей неделе

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, заявила депутат Европарламента Данута Хюбнер.

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"Надеемся, что уже в конце января мы в Европейском парламенте начнем процедуру одобрения соглашения о Brexit, чтобы оно вступило в силу", - заявила Хюбнер. Депутат подчеркнула, что ожидает передачу данного соглашения на рассмотрение законодательного органа ЕС в среду-четверг, чтобы завершение ратификации произошло до 29 марта - официальной даты Brexit.

По мнению же представителя Европарламента Ги Верхофстадта, начало данного процесса будет означать, что "пересмотр уже достигнутого соглашения станет невозможным".

Следует напомнить, что сам британский парламент договор о Brexit, разработанный правительством Терезы Мэй, еще не ратифицировал. Так, на прошлой неделе он отклонил данное соглашение большим количеством голосов.

По данным BBC, премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что второго референдума по выходу страны из Европейского Союза не будет, так как предложение не набирает большинства в палате общин.

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Мэй также считает нецелесообразным отсрочку даты выхода из ЕС с 29 марта 2019 года. Премьер уверена, что самая реалистичная возможность избежать "обвального" выхода Британии из ЕС в конце марта - это проголосовать за договор о выходе, который ранее согласовало британское правительство и ЕС.

Мэй формально снова внесла договор на голосование в Палате общин. Оно запланировано на 29 января. Премьер заверила, что к этой дате будет проводить переговоры со всеми партиями, а потом - с Брюсселем.