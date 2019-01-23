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23.01.19 01:10

Уличенный в нарушении водитель с двумя друзьями избил полицейского в Одессе

Водитель, которого остановили за невключение светового сигнала поворота при совершении маневра, сначала отреагировал на законные требования патрульного агрессивной бранью, а дождавшись подмоги двух друзей - вместе с ними набросился на полицейского с кулаками.

полиция

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГУ Нацполиции в Одесской области, ЧП произошло около Ивановского моста.

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Сотрудник правоохранительных органов с черепно-мозговой травмой и травмой грудной клетки был госпитализирован. Трех правонарушителей - одесситов 28 и 35 лет и 35-летнего жителя области - доставили в Малиновский отдел полиции.

"По данному факту сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, - рассказал начальник Малиновского отдела полиции Сергей Волков. - Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За содеянное им грозит до пяти лет лишения свободы".

Продолжается следствие.

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