Продолжаются переговоры о передаче инвестору СИЗО в Одессе, во Львове подан проект государственно-частного партнерства, - замминистра юстиции Чернышов

Об этом рассказал заместитель министра юстиции Денис Чернышов в программе "Свобода в деталях", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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Речь идет о государственно-частном партнерстве, которое министерство пытается внедрить уже несколько лет. Инвестор может получить земельный участок и старое здание в черте города в свое пользование, если построит в другом месте новое здание для СИЗО по международным стандартам.

"Желающих-то и не нашлось. Если говорить о Киеве - участок под Лукьяновском СИЗО, примерно 3,6 га, и есть несколько участков, на которые мы могли бы перенести это здание. Но инвестор рассчитывает на прибыль. У нас было до 10 переговоров с различными инвесторами, которые интересовались, но не подали свои предложения. По их расчетам они не выходили на доходность от реализации этих проектов", - пояснил Чернышев.

Кроме того, по его словам, такие переговоры продолжаются в Одессе, а во Львове есть уже поданный проект, который сейчас проходит экспертизу в министерствах экономики и финансов.

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Сейчас украинские следственные изоляторы наполнены на 95%, и большинство из них не соответствуют нормам ЕС, но в конце года Минфин выделил средства на ремонт двух СИЗО - в Киеве и Херсоне, заметил Денис Чернышов.

Напомним, 2015 году планировалось строительство нового СИЗО вместо Лукьяновского за пределами Киева.