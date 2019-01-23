СБУ блокировала ретрансляцию российских телеканалов, организованную в интернете жителем Запорожья

Оперативники спецслужбы установили, что местный житель на своих сайтах ретранслировал пропагандистские телеканалы страны-агрессора, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СБУ.

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"Указанный контент входит в Перечень иностранных программ, содержание которых не соответствует требованиям украинского законодательства и Европейской конвенции о трансграничном телевидении. Также для просмотра запрещенных каналов делец предлагал зрителям плей-листы с программным обеспечением IP-телевидения. Во время санкционированных следственных действий в помещении администратора правоохранители обнаружили техническое оборудование, которое использовалось в противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное следствие.

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