Враг за сутки 4 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранения получил сотрудник ГСЧС, ликвидированы 2 террориста, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских воинов велись:

- из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Широкино.

- из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка Павлополь;

- из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия - в районе населенного пункта Красногоровка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских сил вблизи поселка Золотое-4, применяя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один представитель ГСЧС Украины из состава ОС получил ранения", - сказано в сообщении.

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Подразделения ОС в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 22 января, двое оккупантов были уничтожены, еще двое получили ранения.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

"Наши защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Как сообщалось ранее, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял представителей ГСЧС Украины из состава Объединенных сил, которые осуществляли гуманитарное разминирование для обеспечения ремонтных работ газопровода вблизи города Марьинка. Вследствие преступного обстрела российско-оккупационных войск получил ранения сержант службы гражданской защиты Артем Меленчук. Пострадавшему оказана медицинская помощь, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает