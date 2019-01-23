Палата представителей Конгресса поддержала законопроект, запрещающий Трампу прекращать членство США в НАТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", голосование состоялось во вторник.

Проект закона зарегистрирован под номером H. R. 676 и имеет официальное название "Акт поддержки НАТО". За него проголосовали 357 конгрессменов, в том числе 208 демократов и 149 республиканцев, что подтверждает мощную двухпартийную поддержку этой инициативы. Против высказались 22 республиканца.

Как заявил по этому поводу лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер, документ четко подтверждает, что Конгресс Соединенных Штатов "продолжает верить в миссию НАТО" и станет предохранителем для "близоруких усилий подорвать Альянс или вывести из него страну в одностороннем порядке".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США на 100% с НАТО, но союзники должны активизироваться и платить, - Трамп

Нижняя палата Конгресса США приняла проект закона после того, как на прошлой неделе представитель Белого дома сообщил СМИ, что президент Трамп вновь поднимал вопрос о целесообразности дальнейшего членства США в Североатлантическом Альянсе.

Ранее The New York Times со ссылкой на помощников президента США Дональда Трампа сообщала, что в минувшем году глава государства несколько раз выдвигал идею о возможном выходе США из альянса.

Документ содержит положения, призывающие членов НАТО выполнить свои обязательства по перечислению не менее 2% своего ВВП на оборонные нужды блока. Это также необходимо для "надежного финансирования Европейской инициативы сдерживания для противодействия российской агрессии", отмечается в законопроекте.