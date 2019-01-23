За четыре года инвесторы ввели в эксплуатацию в Украине 207 новых заводов, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал Президент Петр Порошенко в эфире первой программы цикла документального проекта "Рождественские встречи с Президентом" на телеканале "Украина".

"Там, где дальше от линии фронта, инвесторы уже не колеблясь, приходят в Украину. Пример: за четыре года инвесторы уже построили и ввели в эксплуатацию 207 новых заводов", - отметил он.

По словам Президента, на этих 207 заводах сейчас работает почти полмиллиона человек.

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Глава государства также добавил, что "львиная доля" продукции этих заводов идет в ЕС.

Напомним, ранее Президент заявил, что Украина решительно осуществляет реформы, чтобы значительно улучшить инвестиционный климат.