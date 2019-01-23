Порошенко, Гройсман и Турчинов поздравили Патриарха Филарета с 90-летием

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Ровно 90 лет назад на украинской Донетчине, в селе с символическим названием Благодатное, в шахтерский семье появился на этот свет парень Михаил Денисенко. Приняв монашеский постриг в 21 год, Святейший Патриарх Филарет всю свою долгую жизнь посвятил служению Церкви.

Именно он сделал первые шаги к автокефалии тогда, когда ее необходимости большинство из нас еще не осознавало. Развитие Православной Церкви Украины стало главным делом его жизни. И Господь воздал: Томос для Украины - есть!" - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

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"Выражаю Святейшему Патриарху Филарету глубокое уважение и благодарность. Желаю истинно народному украинскому Патриарху и Герою Украины, крепкого здоровья, радости и Божьей милости на многие и благие лета!" - добавил Президент.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем поздравлении подчеркнул, что Патриарх Филарет является образцом и наставником для многих украинцев.

"Искренне поздравляю с 90-летием Святейшего Патриарха Филарета! Для каждого, кто борется со злом, кто сталкивается с предательством, угрозами и клеветой, кто имеет большую и благородную мечту - Вы образец и наставник. Вы учите терпеть, но и бороться. Ставить цель выше собственных амбиций. Любить Бога и людей. А люди отвечают Вам взаимностью - уважают Вас, доверяют Вам.

И сегодня Вы называете себя счастливым человеком. Будьте же счастливы и здоровы на многие лета, Ваше Святейшество!" - написал премьер на своей странице в Facebook.

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Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов также поздравил Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета с юбилеем, сообщили в пресс-службе СНБО.

"Есть люди - миры, люди - эпохи, люди - великаны. Таков Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, которому сегодня исполняется девяносто лет! Девяносто лет, из которых почти семьдесят полны борьбы и служения Украине ради утверждения нравственных принципов, взаимоуважения и взаимопонимания, содействия распространению христианских ценностей добра и справедливости в нашей стране. Ради своей страны он принимал и унижения, и "анафемы", и был готов отдать свою жизнь! Для него настоящая Вера и Любовь к Украине были важнее всего, освещая путь от самого начала и до достижения цели - создания независимой Православной Церкви Украины. Патриарх Филарет - человек, который ассоциируется с независимостью Украины, достоинством и борьбой украинского народа, которая завершится нашей общей победой! Пусть Господь благословляет и освящает вашу жизнь и ваш победный путь!", - говорится в поздравлении.