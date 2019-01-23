Садовый потроллил Тимошенко, призвав снять свою кандидатуру в его пользу

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня на съезде Юлия Тимошенко объявила, что наступает конец всем невзгодам Украины. Бедность, коррупция и поражения позади. Впереди - возрождение и развитие.

Цитата: "Мы не имеем права снова, еще раз, потерять следующее 5-летие, приведя к власти тех, кто непомерно любит деньги, но не любит Украину", - написал он.

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Вместе с тем, Садовый призвал Тимошенко снять свою кандидатуру в его пользу.

"Я абсолютно поддерживаю лидера "Батькивщины" в этой идее. Для подтверждения искренности своих слов Тимошенко осталось сделать немного: снять свою кандидатуру в пользу Андрея Садового, к чему я ее и призываю", - добавил он.







Напомним, вчера состоялся XIV съезд партии "Батькивщина", на котором Юлия Тимошенко была выдвинута кандидатом в президенты Украины.