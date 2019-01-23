Венгрия готова способствовать евроинтеграции Украины. В двусторонних отношениях Будапешта и Киева начались позитивные сдвиги, - посол Ийдярто

Об этом посол Венгрии заявил во время короткого брифинга для журналистов в Закарпатской ОГА, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас сложный год позади, но в начале нового года мы хотим отметить положительные сдвиги в отношениях Украины и Венгрии. Мы со своей стороны хотим, чтобы эти положительные сдвиги превратились в позитивный процесс, ведь это не естественно, чтобы Венгрия и Украина не имели хороших отношений. У нас общие цели, очень много похожих проблем и важно, чтобы все понимали и осознавали, что в течение продолжительной истории между украинцами и венграми проблем не было - и теперь их не должно быть", - сказал Ийдярто.

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Он подчеркнул, что следствием напряженности в отношениях двух стран стало то, что важные совместные проекты просто прекратились.

"Мы бы хотели, чтобы тот прогресс, экономическое развитие, которое сейчас происходит в Венгрии, его последствия ощущались в Украине - поэтому в первую очередь намерены продолжить сотрудничество с Украиной в плане транспортного сообщения, дорожной инфраструктуры", - подчеркнул посол.

По его словам, это значительно укрепит связи между государствами.

Также посол Ийдярто подчеркнул, что Венгрия готова к тому, чтобы способствовать европейской интеграции Украины.

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22 января Чрезвычайный и Полномочный посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто посетил Закарпатскую область с ознакомительным визитом. Он встретился с председателем Закарпатской ОГА Геннадием Москалем и председателем Закарпатского облсовета Михаилом Ривисом, провел ряд встреч и акций по случаю Дней венгерской культуры на Закарпатье 22-23 января.