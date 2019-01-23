Оккупанты с утра обыскали дом родителей замкомандира гражданского формирования "Аскер" Арифовой

Об этом сообщают Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

Обыск проходит в доме, где проживает семья крымских татар (глава дома – Энвер, жена Сейране, их дети). Соседи характеризуют семью положительно, знают друг друга много лет.

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По словам соседей, обыск начался около 6 утра и еще продолжается.

Позже стало известно, что сотрудники ФСБ России в оккупированном Крыму обыскали родителей заместителя командира гражданского формирования "Аскер" Эвелины Арифовой.

Об этом сообщает "Крымская солидарность". Также эту информацию подтвердила сама Арифова.

"Сегодня в доме моих родителей во временно оккупированном Крыму обыск ФСБ. Подробностей пока не знаю", – рассказала она.

Как сообщают крымскотатарские активисты, во время обыска, который длился полтора часа, был изъят планшет. После обыска сотрудники ФСБ вручили родителям Арифовой повестку на пятницу, 25 января 2019 года.

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"Об обысках я узнала из СМИ. Естественно, что я переживаю за своих родителей, но никакого отношения к моей деятельности они не имеют. Получается, они (ФСБ – КР) ворвались утром, проводили обыск. Сейчас, как стало известно из СМИ, они вручили повестку, что меня обвиняют в уголовном преступлении, что я участник незаконного вооруженного формирования. На самом деле я участвую в гражданском формировании и никакого отношения к оружию не имею. Я гражданка Украины и отстаиваю свою страну. Мои родители никакого отношения к этому не имеют. ФСБ пытается "запугать и вытеснить" крымских татар из Крыма", – сказала Арифова.

По ее словам, она выехала из Крыма на материковую часть Украины после 2014 года и связи с родителями не поддерживает.