"Достигли дна": принятая ВР "патентная" поправка используется ФГИ для крышевания частных электронных площадок, которые выкачивают у налогоплательщиков миллионы гривен, - Загребельская

Об этом сообщила в Facebook государственный уполномоченный в Антимонопольном комитете Украины Агия Загребельская, передает Цензор.НЕТ.

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"Фонд госимущества Украины на днях по поручению первого вице-премьера Украины - министра экономики Кубива С.И. направил в АМКУ письмо от 10.01.2019 № 10-58-551 с сообщением о том, что с принятием изменений в Налоговый кодекс АМКУ больше не может заниматься монопольными делами, которые связаны с использованием объектов права интеллектуальной собственности", - написала она, добавив, что "патентная" поправка родилась в бюджетную ночь и закрепила "посредничество" частных электронных площадок между государственной базой Фонда госимущества и пользователями.

Загребельская напомнила, что за доступ к разработанной за бюджетные средства государственной базе "граждане (покупатели/продавцы недвижимости) через оценщика/нотариуса платят таким частным посредникам около 1 млн грн в сутки или более тысячи гривен с одного продавца/покупателя".

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В то же время, по ее словам, ФГИ в этой истории взял на себя роль "фронтмена" и покрывает "частных посредников", имеющих "аномальные сходства".

"Ожидала ли я, что мы достигнем уровня дна, на котором этой поправкой воспользуется именно государственный орган, а не наглый монополист? Откровенно нет. Ведь площадкам даже не надо напрягаться, можно продолжать не отвечать на требования, а нужную позицию "вместо них" или "для них" доносит Фонд", - отметила Загребельская.





