Днепропетровская ОГА создала новое образовательное пространство в Магдалиновской школе, - Голик

"Создать для детей Днепропетровщины современное образовательное пространство – такую ​​задачу поставил Президент Украины Петр Порошенко. По всей области Днепропетровская ОГА проводит реконструкции более 30 основных и опорных школ. В Магдалиновской школе, которой уже 40 лет, уже привели в порядок все учебные классы. Там учится около 700 детей. Это жители Магдалиновки и 5 соседних сел", – сказал Голик.

Согласно концепции Днепропетровской ОГА, все реконструируемые школы, как и Магдалиновская, получают новую мебель, интерактивные доски, игровое пространство, бук-кроссинги. Кроме того, учитываются потребности особых детей с ограниченными физическими возможностями – внедряется инклюзивное образование, строятся подъемники для детей на инвалидных колясках и безбарьерный вход в школы.

Магдалиновская школа до и после реконструкции

Теперь в Магдалиновской школе на перемене дети могут проводить время в просторной игровой. Повсюду установлены яркие удобные пуфы, а также детский сухой бассейн, наполненный шариками.

На первом этаже для первоклашек обустроили уютную комнату отдыха. Малыши, которые проводят в школе время до вечера, могут днем ​​поспать.

Голик отметил, что школа получила современную столовую с ярко-оранжевыми стенами, новой посудой и кухонным оборудованием. "Установлены сушилки для рук на входе в столовую. Потому что это нормально", - считает Голик.

Кухня школы до и после реконструкции

Также школа получила обновленные актовый зал и библиотеку. По словам Голика, очень скоро в актовом зале будет установлен подъемник на сцену для детей с особыми потребностями.

Продолжаются работы в спортзале. Ремонтники заканчивают потолок, готовят стены под покраску. Скоро начнут стелить профессиональный безопасный линолеум. Весной продолжатся фасадные работы и начнется реконструкция школьного стадиона. Затем подрядчики приведут в порядок территорию, дети получат уютный внутренний дворик.

"Эта школа, как и сотни других, была серая, а стала цветной. Такими будут все учебные учреждения в области. После завершения реконструкции опорных школ мы возьмемся за все остальные. Я не знаю как сложится жизнь каждого ребенка из этой школы, но я понимаю, что ничему хорошему в условиях, какие у них были год назад, учиться было невозможно. К счастью, у этой школы второй день рождения. Спасибо всем налогоплательщикам Днепропетровской области. Все, что мы строим, - это уплаченные вами налоги и децентрализация", – сказал Голик.