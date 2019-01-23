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23.01.19 10:52

Днепропетровская ОГА создала новое образовательное пространство в Магдалиновской школе, - Голик

В пгт Магдалиновка Днепропетровской области усилиями облгосадминистрации под руководством Валентина Резниченко завершен второй этап масштабной реконструкции опорной школы. Об этом сообщает советник председателя Днепропетровской ОГА Юрий Голик.

Днепропетровская ОГА создала новое образовательное пространство в Магдалиновской школе, - Голик

Днепропетровская ОГА создала новое образовательное пространство в Магдалиновской школе, - Голик 01

"Создать для детей Днепропетровщины современное образовательное пространство – такую ​​задачу поставил Президент Украины Петр Порошенко. По всей области Днепропетровская ОГА проводит реконструкции более 30 основных и опорных школ. В Магдалиновской школе, которой уже 40 лет, уже привели в порядок все учебные классы. Там учится около 700 детей. Это жители Магдалиновки и 5 соседних сел", – сказал Голик.

Согласно концепции Днепропетровской ОГА, все реконструируемые школы, как и Магдалиновская, получают новую мебель, интерактивные доски, игровое пространство, бук-кроссинги. Кроме того, учитываются потребности особых детей с ограниченными физическими возможностями – внедряется инклюзивное образование, строятся подъемники для детей на инвалидных колясках и безбарьерный вход в школы.

Днепропетровская ОГА создала новое образовательное пространство в Магдалиновской школе, - Голик 02

Магдалиновская школа до и после реконструкции

Теперь в Магдалиновской школе на перемене дети могут проводить время в просторной игровой. Повсюду установлены яркие удобные пуфы, а также детский сухой бассейн, наполненный шариками.

На первом этаже для первоклашек обустроили уютную комнату отдыха. Малыши, которые проводят в школе время до вечера, могут днем ​​поспать.

Голик отметил, что школа получила современную столовую с ярко-оранжевыми стенами, новой посудой и кухонным оборудованием. "Установлены сушилки для рук на входе в столовую. Потому что это нормально", - считает Голик.

Днепропетровская ОГА создала новое образовательное пространство в Магдалиновской школе, - Голик 03

Кухня школы до и после реконструкции

Днепропетровская ОГА создала новое образовательное пространство в Магдалиновской школе, - Голик 04

Днепропетровская ОГА создала новое образовательное пространство в Магдалиновской школе, - Голик 05

Также школа получила обновленные актовый зал и библиотеку. По словам Голика, очень скоро в актовом зале будет установлен подъемник на сцену для детей с особыми потребностями.

Продолжаются работы в спортзале. Ремонтники заканчивают потолок, готовят стены под покраску. Скоро начнут стелить профессиональный безопасный линолеум. Весной продолжатся фасадные работы и начнется реконструкция школьного стадиона. Затем подрядчики приведут в порядок территорию, дети получат уютный внутренний дворик.

Днепропетровская ОГА создала новое образовательное пространство в Магдалиновской школе, - Голик 06

"Эта школа, как и сотни других, была серая, а стала цветной. Такими будут все учебные учреждения в области. После завершения реконструкции опорных школ мы возьмемся за все остальные. Я не знаю как сложится жизнь каждого ребенка из этой школы, но я понимаю, что ничему хорошему в условиях, какие у них были год назад, учиться было невозможно. К счастью, у этой школы второй день рождения. Спасибо всем налогоплательщикам Днепропетровской области. Все, что мы строим, - это уплаченные вами налоги и децентрализация",сказал Голик.

Днепропетровская ОГА создала новое образовательное пространство в Магдалиновской школе, - Голик 07

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