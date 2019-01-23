Государственное предприятие в Киеве возместило в бюджет 3,9 млн грн неуплаченного единого социального взноса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства было установлено, что должностным лицом одного из государственных предприятий столицы в период 2017 – 2018 гг. при начислении и выплате заработной платы работникам, единый социальный взнос в бюджет умышленно не начислялся и не уплачивался.

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В результате таких действий компания уклонилась от уплаты 3,9 млн грн ЕСВ.

Благодаря принятым во время следствия мерам, нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме. В связи с этим, судом будет решатся вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.