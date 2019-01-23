В Литве в 2009 ВВП упал на 19%, но страна не стала обращаться к МВФ, - советник Гройсмана Аудицкас

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал советник премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Адомас Аудицкас. На родине, в Литве, он был заместителем министра экономики, а в Украине занимается реформой госсектора.

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По словам Аудицкаса, из-за отказа обращаться за помощью к МВФ Литве пришлось пересмотреть статьи доходов и расходов бюджета.

"Были пересмотрены расходы и повышены доходы. Правительство повысило налоги, убрало льготы по НДС, даже повысив его... Даже расходы на военную сферу значительно сократились. Понизились зарплаты, но сделано это было так, чтобы основной удар пришелся на тех, кто больше зарабатывает", – рассказал бывший замминистра экономики Литвы.

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Аудицкас говорит, что уменьшение зарплат вызвало недовольство литовцев.

"Конечно, все это было трудно для людей. Был и банковский кризис, и многие бизнесмены обанкротились. В частном секторе зарплаты в среднем уменьшились на 15%. К тому же, мы урезали не только зарплаты, но и пенсии", – вспоминает реформатор.

В Литве до сих пор продолжаются дискуссии о том, правильным ли было решение обойтись без помощи МВФ.

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"Хорошо или плохо решил Кубилюс (тогдашний премьер-министр Литвы, – ред.) – сложно сказать. До сих пор другие политики критикуют его за решение не обращаться в МВФ. Потому что на деле Литва брала кредиты под 7-9%, а в МВФ могли бы брать под 2%", – пояснил Аудицкас.