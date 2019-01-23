Избиение учителя физкультуры в столичном лицее: мама школьника рассказала свою версию событий

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, Министерство образования и науки и Министр Лилия Гриневич осудило избиение отцом ученика учителя физкультуры и обратились с письмом к министру внутренних дел Арсену Авакову, чтобы он взял расследование этого дела под личный контроль.

"У этой ситуации нет оправдания, и нападающий, которого уже задержала полиция, должен получить справедливое наказание. Поэтому мы просим руководство МВД взять дело и его расследование под личный контроль. Пострадавший учитель в больнице, ему нанесены серьезные повреждения. Но не менее ужасно то, что это произошло на глазах у детей, которые также получили тяжелые психологической травмы. Поэтому мы призываем педагогический коллектив, психологов и родительскую общественность лицея объединиться, вместе позаботиться о детях и обсудить, как избежать подобных ситуаций в будущем", - отметил первый заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей.

В Минобразования также отметили, что "наказание виновного и решительное осуждение со стороны государства подобных насильственных действий необходимо для защиты и развития как украинского учительства, так и школьников, которые в будущем будут строить нашу страну".

В свою очередь в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 121 УК Украины (умышленные тяжкие телесные повреждения). По этой статье грозит до восьми лет лишения свободы.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко написал, что правоохранители возбудили уголовное дело, а отцу ребенка, избившего физрука, огласили подозрение, дело уже готово и идет в суд. Сейчас мужчина находится под ночным домашним арестом.

Вместе с тем, существует и другая точка зрения на события в лицее Киева, которую озвучила мама мальчика. Она детально описала ситуацию, которая предшествовала конфликту отца с учителем и утверждает, что учитель первым ударил отца ребенка.

Свое видение ситуации мама мальчика, Sverdlikova Olga, опубликовала на своей странице в Facebook. Текст сообщения приводим полностью:

"Дорогие родители Украины!

Сложившаяся ситуация вынуждает меня пролить свет на то, что случилось в киевской 157 школе, донести ПРАВДУ родителям Украины! Услышьте меня! Пожалуйста, прочитайте этот пост! Руководство школы всячески выгораживает и усугубляет ситуацию ложью о состоянии учителя, давит на родителей и персонал школы!!! Если бы это не случилось со мной, с моим ребёнком, возможно я бы также поддалась подобному влиянию и дезинформации! Пожалуйста, услышьте крик души МАМЫ! В новостях показывают только одну сторону этой ситуации, но ведь есть и другая — почему возникла эта ситуация в школе? почему наш ребенок был настолько запуган? как себя чувствует другой мальчик, также участник инцидента на уроке? что видели одноклассники? всегда ли учитель физкультуры вел себя корректно по отношению к другим детям? поверьте, ответы на эти вопросы удивили бы вас. Но в СМИ не показывают это! не пытаются разобраться!

У каждого из нас есть дети и отправляя их в школу мы думаем не только о хорошем образовании, но и о самом главном — о Безопасности наших с Вами Детей!!! 16 января 2019 с моим сыном случился очень неприятный инцидент. Мы отвезли ребёнка в школу, это был очень важный день для нашей всей семьи, день Рождения сына, 10 лет. Ребенок в хорошем настроении нес угощения для всех одноклассников и учителей! На третьем уроке физкультуры после сделанных двух замечаний мальчикам положить мяч, в том числе и моему сыну, учитель не контролируя свои емоции, бросил баскетбольный мяч в голову одноклассника сына, схватил за шею моего сына, сдавил до боли, душил! прижал к стене так, что ребёнок свернулся, тряс его, крикнул невероятно громко на ухо. После того как ребёнок высвободился, он сбежал с урока в шоковом состоянии! В этот день телефона у сына не было, связаться с нами у него не было возможности! Ребёнок один плакал в туалетах, ухо было заложено от страшного крика учителя! Учитель после нанесённых физических и моральных травм ребёнку продолжал вести свой урок физкультуры. На следующем уроке математики учитель, несмотря на состояние ребёнка, не сообщил нам, родителям! Когда ребёнка забирали со школы, его состояние шокировало — истерика, испуг, рассказал о случившемся, сказал, что не хочет и боится приходить не только на физкультуру, а и в школу! Скорая подтвердила паническую атаку, головную боль, тахикардию!

Родители, это нормальное обращение учителя по отношению к детям? Учителя с 20-летним стажем и обладателем чёрного пояса? Поднять руку на малолетнего ребёнка? что как мама должна чувствовать я? Как бы отреагировали вы, если бы обладатель чёрного пояса, взрослый мужчина хватал, давил, душил и тряс вашего ребёнка? какая реакция была бы у вас? В школу на разговор с учителем приехал папа Ромы для того, чтобы выяснить причины такого неадекватного обращения с сыном. Учитель в грубой форме говорил, что нужно воспитывать сына! "Нужно воспитывать тебя" — то есть моего мужа. У обоих мужчин в ход пошли эмоции и, если вы внимательно посмотрите видео, первый удар кулаком нанёс именно учитель! Это видно на видео. Муж среагировал именно на этот удар. Но как же сейчас преподносится информация в СМИ? Все в один голос говорят, что учитель не был настроен на драку! Но ведь он ее начал на территории школы, и, побоявшись рисковать своими достижениями, продолжил за территорией школы!!! почему? Почему человек, обладающий чёрным поясом, решил продемонстрировать свои силы на мужчине, не спортсмене (!), отце ребёнка, которого он оскорбил и которому причинил вред? Произошла драка двух мужчин —руководителя IT компании, не спортсмена, с профессионалом-спортсменом, обладателем чёрного пояса, в результате которой есть травмы и у моего мужа, что также зафиксировано в больнице скорой помощи! Я не оправдываю подобное решение вопросов! Но как бы поступили вы в данной ситуации?!

То, что мы видим сейчас в медиа, это дезинформация общества. О ситуации нужно говорить, но нужно говорить ВСЕ, чтобы родители, учителя, ученики — все могли сделать свои выводы, располагая полной информацией, а не ее частями, отобранными после разговоров руководства школы с персоналом и родителями учеников.

Игорь, обращаюсь к Вам, где же Ваше достоинство профессионального спортсмена с большими спортивными достижениями, обладателя чёрного пояса, если Вы говорите ложь относительно своего поступка и даже текущего состояния? Как же дальше вы будете смотреть своим воспитанникам в лицо? Между вами и моим мужем произошла мужская драка — признайте это! Мой муж пришёл сам в полицейский участок! Достойно! По-мужски! А вы, инициатор случившегося, приняли сторону потерпевшего и говорите ложь о сложившейся ситуации!

Учителя, обращаюсь к Вам! Всем бывает сложно, мы, родители, понимаем это, ведь дети разные. Мы доверяем Вам самое драгоценное, и мы не готовы принять то, что вместо учить и развивать наших детей, Вы можете их покалечить.

Дорогие родители, дети из класса подробно описали действия учителя физкультуры, в эти дни руководством школы и родителями были проведены беседы и влияние на слова детей! Есть дети и родители, которые готовы говорить правду, поскольку инцидент с моим сыном не единственный! Разве это не самое настоящее подтверждение БУЛЛИНГА (насилия) со стороны учителя по отношению к ученикам?", - написала она.

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Напомним, между отцом ученика киевского лицея и педагогом произошел конфликт 16 января. В результате работник учебного заведения получил травмы, с которыми был госпитализирован в больницу. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.