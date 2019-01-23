Советник Гройсмана Аудицкас: То, что население недовольно - это нормально. В Украине происходят очень большие изменения

Об этом бывший заместитель министра экономики Литвы, а нынче советник премьер-министра Владимира Гройсмана Адомас Аудицкас рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Потребление газа уменьшилось в два раза по сравнению с 2011 годом. Энергоэффективность понемногу также поднимается. Есть рыночные цены на газ – это очень непопулярное, но важное решение", – сказал Аудицкас.

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Позитивно экс-замминистра экономики Литвы оценивает изменения в медицине, образовании и банковской сфере.

"Закрыть 80 банков – это большой технократический шаг. Я не помню страны, где произошли бы подобные вещи. В Литве в свое время мы закрыли два нечистоплотных банка... В Украине было очень много карманных банков, которые существовали не для того, чтобы давать кредиты для бизнеса. Депозиты в этих банках использовались на бизнесы, которые связаны с акционерами этих банков. Крушение этих банков – только вопрос времени", – пояснил экономист.

Недовольство населения Аудицкас считает нормальным.

"То, что население недовольно – так в Литве то же самое. Поедешь в Польшу, Францию, США – там, тоже говорят, что недовольны действиями власти. И это нормально, что люди всегда хотят большего", – сказал он.

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"Политический вектор стал намного понятнее. Когда политический вектор 50 на 50 - проевропейский и пророссийский – это убивает страну. Потому что шаг туда, шаг туда, а в итоге никуда не двигаешься. В Польше и балтийских странах этого никогда не было. Сейчас же и в Украине видим факт, что открыто пророссийский политик не сможет выиграть выборы", – подытожил Аудицкас.

Полный текст интервью читайте здесь.