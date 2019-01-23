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23.01.19 11:37

Гололедица, туман и мощный снегопад: на трассе "Киев-Одесса" временно ограничили движение фур

В связи со значительным ухудшением погодных условий Служба автомобильных дорог в Одесской области вводит временное ограничение движения грузового транспорта на некоторых участках трассы Одесса-Киев с 10:30 23 января 2019 г.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"Рекомендуется отложить вообще движение по трассе в это время - на пути гололедица, туман и мощный снегопад", - написал он.

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Также Форостяк добавил, что дороги интенсивно очищают, всю ночь работают группы полиции Одесской области и ГСЧС, которые готовы оказать помощь транспорту, попавшему в снежную ловушку.

"Лучше отказаться от поездок вообще, пока стихия не утихнет", - добавил он.

Гололедица, туман и мощный снегопад: на трассе Киев-Одесса временно ограничили движение фур 01

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