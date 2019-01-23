В ВСУ служит такой же процент женщин, как в армиях НАТО, - Климпуш-Цинцадзе

И это отражает общую тенденцию значительного увеличения вовлеченности женщин во всех сферах общественной жизни в Украине после Революции достоинства, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во время участия в панельной дискуссии Украинского дома в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас сейчас 10,6% Вооруженных сил составляют женщины. Это очень близко к среднему показателю армий НАТО, который составляет 10,9%", - отметила вице-премьер.

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Она добавила, что за последние годы удалось снять запрет на более чем 400 профессий, которые раньше считались "опасными" для женщин. В частности, сегодня уже есть первая женщина-водолаз и женщина-кинолог в Национальной гвардии. Также был расширен список военных профессий и званий, которые могут занимать женщины, потому что в начале войны те из них, кто воевал, были вынуждены записываться бухгалтерами или поварами.

"После Революции достоинства был предоставлен невероятный толчок большей вовлеченности женщин в различных общественных группах. Во время Майдана мы видели, что и мужчины, и женщины были на равных... со временем женщины приняли активное участие в развитии с нуля, или с минусового уровня, Вооруженных сил, а также встали на защиту Украины с оружием в руках", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Она добавила, что перед местными выборами 2015-го года удалось включить в закон квоту на 30% одного пола в партийных списках. И хотя никогда не была поклонницей квот, ныне осознает, что они необходимы как временный инструмент. Она пожалела, что закон не предусматривал ответственности за нарушение квот, однако отметила, что количество женщин в местных советах все же существенно возросла.

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"Конечно, 12% женщин в парламенте не соответствует структуре украинского общества, в котором их 55%. В то же время, это наибольшее количество, которая когда-либо была в Верховной раде. И я уверена, что эта часть в дальнейшем будет расти", - отметила вице-премьер.

Она также отметила, что нынешнее правительство - первое в истории Украины, который сделал вопрос равенства мужчин и женщин своим приоритетом.