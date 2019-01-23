На оккупированных территориях происходит неконтролируемый рост цен, - "Информационное сопротивление"

Об этом заявляет группа "Информационное сопротивление", передает Цензор.НЕТ.

По ее данным, буханка хлеба на оккупированной боевиками территории стоит от 20 до 40 рублей (от 8 до 16 грн.), килограмм сосисок – 300 рублей (125 грн.), килограмм гречки – 30 рублей (12,5 грн.). Десяток яиц обойдется в 77 рублей (32 грн.), килограмм свинины – 300 – 350 рублей (125 – 150 грн.).

Кроме того, зарплату на оккупированных территориях часто задерживают, а попытки устроить забастовку – пресекают.

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"Работники шахты "Партизанская" в Антраците попытались во второй раз (первая попытка была в декабре 2018) начать забастовку из-за многомесячной задолженности по выплате заработной платы. Однако руководство предприятия при поддержке местных "силовиков" подавили акцию неповиновения путем применения физического воздействия и морально-психологического давления", – сказано в сообщении "ИС".

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Наиболее активным протестующим напомнили о судьбе шахтеров, которые организовывали забастовки в декабре прошлого года, пытаясь отстаивать свои права, и были уволены с работы.