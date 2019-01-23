На популяризацию культурного наследия Украины в рамках децентрализации в 2019 году выделены 50 млн грн, - Нищук

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр культуры Евгений Нищук сказал на заседании правительства 23 января, презентуя концепцию реформирования системы обеспечения населения культурными услугами, разработанную в рамкам краткосрочной программы деятельности правительства до 2020 года.

По словам министра, основные пункты программы: обеспечение граждан культурными потребности, переход на проектное финансирование предоставления услуг в сфере культуры, создание условий для формирования кадров для культуры, разработка системы мониторинга культурных услуг.

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Данная программа будет содействовать повышению национальной идентичности украинцев и повышения рейтинга Украины, считает Нищук.

Он отметил, что на 2019 год выделены 50 млн грн на популяризацию культурного наследия. Может быть поддержаны около 100 проектов, что компенсирует отсутствие в Украине культурной субвенции (такие субвенции есть в сферах здравоохранения и образования).

Оценивая уже реализованные проекты в сфере культурной децентрализации, министр отметил Академию культурного лидера, в которой обучаются кадры культурного менеджмента на местах. Они получают информацию о сотрудничестве с государственными и международными институциями.

Также Нищук акцентировал внимание на усилении роли культуры как площадки для диалога между властью, бизнесом и общественностью.

Кроме того, министр сообщил о разработке методических рекомендаций по развитию киносетей на местах.

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В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил важность реформы децентрализации в сфере культуры.

"Если мы не сможем сбалансировать потребности человека в культуре и духовности, то мы никогда не наведем порядок", - сказал он.